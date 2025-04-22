Депутат: наведение порядка в зоне СВО идет в "неожиданном направлении"

Командиры наводят порядки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но делают это в «неожиданном направлении», заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Правда, направление работы они выбрали неожиданное. Вместо концепции «накачаем наши части всем необходимым под завязку» они пошли по пути «запретим все, что не прошло соответствующую регистрацию», — написал парламентарий.

По его словам, командиров частей хотят обязать «исключить использование» медицинских изделий, на которые нет нужных документов. Делягин отмечает, что под удар могут попасть волонтеры, поставляющие гуманитарную помощь.

До этого сообщалось, что семье потерявшего руку и ногу на спецоперации добровольца из Узбекистана начали поступать угрозы. Это началось после того, как мужчине отказали в получении гражданства РФ, и эту историю предали огласке.