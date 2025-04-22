WP: Чиновники в ЕС тайно признают, что Киев не вернет территории

Европейские и украинские чиновники в частном порядке признают, что Киев вряд ли сможет вернуть находящиеся под контролем России территории. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что по мере продвижения переговоров об урегулировании конфликта на Украине представители Франции, Великобритании и Германии остаются привержены идее о том, что любая сделка должна включать гарантии безопасности для Киева и программу послевоенного восстановления страны, которая может быть частично оплачена за счет замороженных активов РФ.

«Европейские и даже украинские официальные лица признают в частном порядке, что Киев вряд ли сможет восстановить контроль над находящимися под контролем России территориями в ближайшее время», — говорится в тексте.

В WP указали, что в лучшем случае они надеются замедлить достижение соглашения, которое признает за РФ новые российские территории и позволит Москве выйти из-под санкций без получения значительной выгоды для Киева.