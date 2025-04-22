WP: Чиновники в ЕС тайно признают, что Киев не вернет территории

Аксинья Кравченко

Европейские и украинские чиновники в частном порядке признают, что Киев вряд ли сможет вернуть находящиеся под контролем России территории. Об этом сообщает The Washington Post.

WP: Чиновники в ЕС тайно признают, что Киев не вернет территории
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Отмечается, что по мере продвижения переговоров об урегулировании конфликта на Украине представители Франции, Великобритании и Германии остаются привержены идее о том, что любая сделка должна включать гарантии безопасности для Киева и программу послевоенного восстановления страны, которая может быть частично оплачена за счет замороженных активов РФ.

«Европейские и даже украинские официальные лица признают в частном порядке, что Киев вряд ли сможет восстановить контроль над находящимися под контролем России территориями в ближайшее время», — говорится в тексте.

В WP указали, что в лучшем случае они надеются замедлить достижение соглашения, которое признает за РФ новые российские территории и позволит Москве выйти из-под санкций без получения значительной выгоды для Киева.

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