Экс-депутат Рады Царёв назвал два сценария завершения конфликта на Украине

RT на русскомиещё 3

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв назвал два вероятных сценария завершения конфликта на Украине.

Названы два сценария завершения СВО
© globallookpress.com
«Самый вероятный: президент США Дональд Трамп додавит президента Украины Зеленского на выполнение условий России», — сказал он в беседе с News.ru.

По мнению Царёва, в Минске могут подписать мирное соглашение, предусматривающее выполнение Украиной требований России о денацификации и демилитаризации.

«Второй вариант: если у Трампа не получится, он прекращает финансирование Украины, и Россия добивается выполнения целей СВО военным путём», — заявил Царёв.

Военные новости
Олег Царев
Дональд Трамп
Верховная Рада
Киев
Минск
Соединенные Штаты
Украина