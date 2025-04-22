Названы два сценария завершения СВО

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв назвал два вероятных сценария завершения конфликта на Украине.

«Самый вероятный: президент США Дональд Трамп додавит президента Украины Зеленского на выполнение условий России», — сказал он в беседе с News.ru.

По мнению Царёва, в Минске могут подписать мирное соглашение, предусматривающее выполнение Украиной требований России о денацификации и демилитаризации.