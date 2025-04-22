Экс-депутат Рады Царёв назвал два сценария завершения конфликта на Украине
Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв назвал два вероятных сценария завершения конфликта на Украине.
«Самый вероятный: президент США Дональд Трамп додавит президента Украины Зеленского на выполнение условий России», — сказал он в беседе с News.ru.
По мнению Царёва, в Минске могут подписать мирное соглашение, предусматривающее выполнение Украиной требований России о денацификации и демилитаризации.
«Второй вариант: если у Трампа не получится, он прекращает финансирование Украины, и Россия добивается выполнения целей СВО военным путём», — заявил Царёв.