В регионе РФ начали эвакуацию из зон возможного поражения при детонации

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в регионе началась эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов в Киржачском районе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«В Киржачском районе объявлена районная чрезвычайная ситуация. Проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов», — говорится в сообщении главы российского региона.

Ранее издание Baza сообщало, что в результате прилета снаряда, находящегося на территории части, пострадал житель одного из близлежащих населенных пунктов.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел 22 апреля. В Минобороны России пояснили, что ЧП произошло на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.