МО: Воинская часть горит во Владимирской области, происходит детонация

В результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, сообщили в Минобороны России.

В ликвидации пожара участвуют расчеты воинской части и МЧС.

По предварительным данным, пострадавших при возгорании нет, причина - нарушение требований безопасности.

По поручению министра обороны Андрея Белоусова, создана комиссия по расследованию всех обстоятельств пожара, виновных привлекут к ответственности.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что в Киржачском районе прогремел взрыв. Глава региона призвал СМИ и местных жителей ориентироваться на информацию от официальных органов.

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По данным местных властей, объявлена эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный, информации о пострадавших нет.