Украинский военный успел сдаться в плен перед уничтожением его укрытия

Украинский военный успел сдаться в российский плен перед тем, как штурмовики бригады "Север-V" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск ударом дрона уничтожили его укрытие. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе корпуса.

В ходе боев севернее Часова Яра штурмовики блокировали противника в полуразрушенном здании с подвальным помещением. Там он "пытался укрыться в бетонных руинах, полагая, что остался незамеченным", отметили в пресс-службе.

"Перед уничтожением объекта штурмовики предложили противнику сдаться и сохранить свою жизнь. На призыв откликнулся один боец, который покинул укрытие с поднятыми руками", - рассказали там.

После этого через несколько минут по зданию ударил российский FPV-дрон бригады. "Укрытие было уничтожено - ВСУ больше не смогут использовать эту позицию", - подчеркнули в Добровольческом корпусе.