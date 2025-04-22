ЦАХАЛ ударил по десяткам единиц инженерной техники в Газе

Израильские военные минувшей ночью нанесли точечный удар по сектору Газа, целью которого было около 40 единиц инженерной техники. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, эта техника использовалась палестинскими радикалами "в террористических целях, в том числе во время резни 7 октября [2023 года]". Тогда радикалы использовали тяжелую технику для разрушения пограничного барьера в десятках мест с целью последующего прорыва вооруженных отрядов на израильскую территорию.

"Эти инженерные машины также использовались в террористических целях против войск Армии обороны Израиля во время боев в секторе Газа", - отметили в армии.

По данным израильских военных, участники вооруженных формирований радикального палестинского движения ХАМАС использовали эти инженерные машины "для установки взрывных устройств, прокладывания подземных путей, прорыва ограждений и расчистки завалов с целью обнаружения оружия и военного снаряжения, спрятанного террористической организацией под завалами".