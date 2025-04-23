Бойцы ВСУ изнасиловали украинскую фитнес-модель

Telegram-канал Readovka сообщил, что украинская фитнес-модель пожаловалась в социальных сетях на то, что ее изнасиловали бойцы вооруженных сил Украины.

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По ее словам, инцидент произошел в тот момент, когда она хотела вступить в одно из подразделений ВСУ. Об этом Анастасия Тереховская рассказала на своей странице в соцсетях.

«Я хотела вступить в одно подразделение. В результате меня накачали наркотой и изнасиловали. Я хотела защитить родину, а получилось, что получилось», - заявила фитнес-модель.

Она уточнила, что не будет писать заявление в правоохранительные органы. Случившееся она рассматривает как «личное предупреждение другим девушкам о такой опасности».