В России оценили способность С-400 сбить «летающий радар» ВС Украины

Шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890, который обещали передать Воздушным силам (ВС) Украины, может быть сбит российской зенитной ракетной системой (ЗРС) С-400 «Триумф». Способность противостоять «летающему радару» оценил военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок.

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Он допустил, что ASC 890 придется вести разведку в зоне специальной военной операции, находясь в относительной близости к переднему краю. В ином случае он не сможет эффективно работать. Самолет будет продолжительное время летать на высоте не менее шести километров.

«В этом случае "швед-разведчик" представляет собой просто идеальную цель для ЗРС большой дальности типа С-400», — отметил Ходаренок.

По словам эксперта, Киев вряд ли будет активно использовать самолет ДРЛО, поскольку потеря машины этого типа может привести к большим репутационным потерям.

ASC 890 способен обнаруживать ракеты и самолеты на расстоянии около 300-400 километров и передавать данные о цели непосредственно на истребители при помощи системы Link 16. Это позволяет боевым самолетам работать без включения радаров.

Ранее в апреле издание «Страна.ua» писало, что Киеву передали первый ASC 890, который совершил тестовый полет над Львовом.