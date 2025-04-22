Кадыров сообщил, что бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв ВСУ из Сумской области

Бойцы спецназа «Ахмат» утром 22 апреля предотвратили попытку прорыва украинских войск из Сумской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы… провели упреждающее минирование, что позволило сорвать вражеский план», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, боевая бронемашина противника была добита точным ударом с оптоволоконного дрона.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ в Сумской области.