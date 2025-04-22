Необычному звуку российских «Гераней» нашли объяснение

Российские дроны-камикадзе «Герань-2», которые применили для поражения целей в Харькове и Одессе, издавали необычный звук из-за новой тактики применения. Изменения объяснил Telegram-канал «Военный осведомитель».

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Ранее появились ролики, демонстрирующие полет «Гераней» с необычным звуком. В сети предположили, что это связано с применением новых модификаций аппарата с реактивным двигателем.

В сообщении отметили, что необычный звук издают стандартные «Герани-2» в ходе резкого пикирования, которое стало элементом новой тактики применения беспилотников.

«Дроны собираются в группы по несколько штук на высоте 2000-2500 метров, где их не достают мобильные группы ПВО, после чего начинают резкое пикирование к цели на скорости до 90 метров в секунду, что и меняет ранее знакомый размеренный "мопедный" звук на новый более резкий», — пишет автор.

Ранее в апреле стало известно, что «Герани-2» впервые покажут на параде Победы 9 мая. Беспилотники заметили на репетиции парада. 200-килограммовый аппарат с двигателем внутреннего сгорания несет боевую часть весом около 50 килограммов.