Впервые раскрыта внешность новейших китайских БМД с активной защитой

Китайские БМД второго поколения замечены на улице одного из населенных пунктов. Фотографии и видеоролик появились в социальных сетях.

© Российская Газета

В отличие от ранних изображений, на которых демонстрировались бронетранспортеры на такой же базе, теперь представлен вариант с башней, вооруженной автоматической, вероятно, 30-мм пушкой.

На ней же смонтированы пусковые устройства комплекса активной защиты, сбивающие подлетающие к боевой машине десанта средства поражения. В передней части видны антенны радиолокационной станции, обнаруживающие ПТУР, реактивные гранаты и FPV-дроны. Ранее такие устройства устанавливали непосредственно на крышу корпуса.

Как предполагается, новинка будет тяжелее своей предшественницы - WZ-506 (ZLC-2000), принятой на вооружении в 2003 году, ее боевая масса достигала 8000 кг. Однако в китайские ВВС теперь поступают военно-транспортные самолеты Y-20 ("Юнь-20"), способные брать на борт до 66 тонн груза, в том числе "располневшие" новые БМД.