Экс-глава союзных сил США и НАТО (1997-2000), генерал в отставке Уэсли Кларк считает, что для «окончательной победы» России нужен полный контроль над Одессой и прилегающими районами. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По мнению Кларка, говорить о завершении конфликта преждевременно, пока линии соприкосновения войск «не подойдут вплотную к побережью». Как отмечает «МК», потеря Николаева и Одессы - ключевых портов - означала бы для Украины полную потерю доступа к Чёрному морю.

В таком случае доставка грузов для ВСУ могла бы осуществляться только через западные границы Украины - по земле, через Польшу и Румынию. Там каждый маршрут доставки был бы уязвим для ударов с воздуха, подчеркивает издание.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина сохранила бы границы 1991 года «без Крыма и без какой-то части Донбасса», если бы соблюдала договоренности и шла на сотрудничество.

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Как отметил Лавров, для сохранения прежних границ украинские власти должны были соблюдать Минские договоренности. Он также отметил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году Украина приняла документ, по которому Киев отказывался от вступления в НАТО. Однако позже под влиянием Лондона украинские власти отказались от соглашения, подчеркнул министр.