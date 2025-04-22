Дания захотела отправить наемников на Украину

Дания планирует отправить наемников на Украину для изучения «современного конфликта» с использованием беспилотников. Об этом заявил главнокомандующий сухопутными войсками страны Петер Бойсен, сообщает Fria Tider.

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По его словам, датские войска будут размещены на западе Украины для участия в учениях по тактике применения беспилотников.

«Мы отправляем несколько команд (...) Они не едут туда, чтобы активно участвовать в войне», — сказал Бойсен.

Как отмечает издание, обучение будет проводиться в форме одно-двухнедельных курсов и может начаться уже летом. Пока неясно, сколько солдат Дания направит на Украину.

Ранее на Украине был ликвидирован еще один финский наемник, 20-летний гражданин Финляндии из города Турку. Как уточнил финский военный корреспондент Кости Хейсканен, власти страны засекретили данные о случившемся.