Раскрыты детали освобождения монастыря в Горнале

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ответил на вопрос о том, каким образом российским бойцам удалось взять Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, который ВСУ пытались превратить в неприступную крепость и сделали своим главным опорным пунктом в селе Горналь. Ранее об освобождении монастаря заявили в группировке российских войск "Север".

"Предположу, что Горнальский монастырь ВС России взяли штурмом, но не в лоб, а при поддержке инженерно-саперных войск, авиации, артиллерии и штурмовиков", - сказал эксперт в интервью порталу News.ru.

Матвийчук напомнил, что монастыри строились, как изолированные помещения и в том числе как крепости, имеющие подземные коммуникации, укрепленные стены и башни. По его словам, монастыри представляли собой фортификационные сооружения.

Ранее появились кадры сильных взрывов на территории монастыря в Горнале. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник написал в своем Телеграм-канале, что ВСУ, покидая Курскую область, постарались максимально разрушить православную святыню. Он добавил, что святыню отстроят.