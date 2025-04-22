Российскими БПЛА "Куб" и "СКАТ" заинтересовались в Ираке

В Ираке заинтересовались управляемыми барражирующими боеприпасами "Куб-2-Э" и беспилотным летательным аппаратом СКАТ 350М. Эти беспилотники представили на выставке в Ираке.

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Так, разведывательный СКАТ 350М выявляет цель, определяет ее местоположение, а оператор, получив точные координаты, направляет на вражеский объект один из управляемых барражирующих боеприпасов "Калашникова". Если цель стационарная, то по ней применят "Куб-Э", если движущаяся или квазистационарная - "Куб-2-Э" малого или среднего классов.

СКАТ 350М предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в различных погодных условиях в широком диапазоне температур. Он остается в воздухе до 4 часов, отличается высокой надежностью и износостойкостью. Выполняет задачи на разной высоте.

"Куб-2-Э" малого класса предназначен для поражения живой силы и небронированной военной техники, "Куб-2-Э" среднего класса создан для нанесения ударов по личному составу, стартовым позициям комплексов с беспилотниками, площадкам с вертолетами, а также небронированной и легкобронированной военной технике.

Изделия очень маневренны. Весят более 10 килограммов, действуют в любое время суток, при любых температурах. Время развертывания комплекса из походного положения в стартовое - не более 30 минут, время свертывания после применения - порядка 10 минут.