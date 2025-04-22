Командование ВСУ, пытаясь удержаться на территории Курской области, перебросило туда более 300 расчетов беспилотников. Об этом РИА Новости рассказали в российской группировке войск "Север".

"Активность БПЛА увеличилась. Это связано с тем, что на данное направление опять же, чтобы удержать сам Горналь, монастырь и Гуево, были переброшены подразделения "Птицы Мадьяра", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, это было сделано, чтобы поддержать несущую потери пехоту ВСУ.

"За счет неуспеха пехоты, которая не выдержала и рассыпалась в Гуево, они решили укрепить свои позиции данным подразделением БПЛА", - отметил представитель группировки.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска освободили 99,5 процента занятой ВСУ территории Курской области.

19 апреля был освобожден населенный пункт Олешня на границе с Сумской областью Украины.

Сегодня стало известно об освобождении территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, расположенного в населенном пункте Горналь на границе.