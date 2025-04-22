Боец ВС РФ предупредил о новых дронах-камикадзе ВСУ

Российский военный из Южной группировки ВС РФ заявил, что ВСУ начали использовать новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом. Об этом военнослужащий рассказал РИА Новости.

Боец, с которым побеседовало РИА Новости, служит штурмовиком 242-го гвардейского мотострелкового полка. Он рассказал, как во время одного из штурмов его подразделение подвергалось обстрелам кассетных боеприпасов и минометных снарядов со стороны ВСУ.

«Огромный рой был просто FPV-шек [дроны с видом от первого лица - прим.ред.], сбросы. Да, причем FPV-шки - новые, большие, которые с большим зарядом», - рассказал собеседник агентства.

Характерной особенностью новых украинских дронов он назвал квадратную форму и большой размер самого заряда. Взрыв заряда также стал мощнее.

«В один момент они меня «срисовали» [заметили], то, что я - старший группы, и FPV-шки начали прямо за мной охоту. Ничего страшного. Всех обманул, блиндаж «сложили» [уничтожили] и вышли спокойненько», - заключил военный.

Ранее издание BI рассказало, что ВС РФ всё чаще используют начиненные взрывчаткой дроны, соединенные с операторами оптоволоконными кабелями. Эти беспилотники не поддаются помехам, которые пытаются создавать ВСУ.

Речь идет о FPV-дронах, но вместо того, чтобы полагаться на сигнальное соединение, они связаны с операторами через кабели. Это позволяет сохранить стабильное соединение и высококачественную видеопередачу. Такие дроны способны летать по туннелям, близко к земле, через долины и в различных местах, где другие беспилотники обычно теряют связь со своими операторами. Их также трудно обнаружить, поскольку они не излучают никаких радиосигналов.