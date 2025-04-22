Группа из более чем 100 военнослужащих, прошедших подготовку в Британии, была переброшена ВСУ в Сумскую область и понесла потери.

Командование ВСУ перебросило группу из более чем 100 военнослужащих в Сумскую область с территории Полтавы, передает ТАСС. Как сообщили в российских силовых структурах, «они прошли подготовку в Великобритании. Нанесено огневое поражение».

В результате удара противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли попытку атаковать на сумском направлении, однако эта атака оказаласьнеудачной, российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом участке, а ракетным ударом в Сумской области была уничтожена радиолокационная станция противника.