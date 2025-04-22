Российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области.

Об этом 22 апреля сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«Наши бойцы в ходе боев освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Сопротивление ВСУ сломлено», — приводит агентство слова собеседника.

О том, что российские военные завершают зачистку территории монастыря в Горнале, на встрече с президентом России Владимиром Путиным 19 апреля сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Валерий Герасимов.

Ранее сенатор от Курской области Алексей Кондратьев в интервью «Парламентской газете» выразил надежду на полное освобождение приграничного региона от захватчиков к 9 Мая. По мнению политика, врагу не удастся повторить массовое вторжение в Россию, поскольку Киеву придется восстанавливать понесенные потери минимум полтора года.