Силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

Украинские войска вновь пытались атаковать территорию России после окончания пасхального перемирия. Силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ.

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По данным оборонного ведомства, попытка была предпринята около 09:40 по московскому времени.

Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. Оперативные и экстренные службы работают на месте случившегося.

С вечера 21 апреля и в течение ночи силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над российскими регионами. Пять дронов удалось сбить над Крымом, три БПЛА – над Белгородской областью и еще два – над Орловской областью.

Ранее в Белгородской области мирный житель пострадал от удара FPV-дрона на трассе Томаровка – Красная Яруга. Пострадавшего доставили попутным транспортом в местную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Врачи оказали мужчине всю необходимую помощь.