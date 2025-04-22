Рогов сообщил о переброске операторов дронов ВСУ в Запорожскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались перемирием, чтобы перебросить в Запорожскую область специальные группы по управлению ударными дронами. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Он подчеркнул, что украинская сторона воспользовалась перемирием для переброски новых сил на Ореховское и Степногорское направления Запорожской линии фронта.

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Так, на передовую прибыли прошедшую подготовку у западных специалистов и оснащенные самым современным оборудованием спецгруппы по управлению ударным беспилотниками.

22 апреля сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины стали применять новые FPV-дроны с усиленным зарядом.

21 апреля военкор Дамбиев рассказал, как удачливый боец ВС РФ выжил после удара дрона ВСУ.

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.