Выброшенные на свалку письма участникам СВО доставят адресатам

Обнаруженные на свалке в Нижнем Новгороде письма участникам специальной военной операции (СВО) будут доставлены адресатам. Об этом говорится в Telegram-канале Дома народного единства, на базе которого действует Координационный центр по поддержке военнослужащих.

«Искренние послания от молодого поколения для участников спецоперации в боевых условиях, вдали от дома и близких — это больше, чем просто внимание. Это — весточки, которые оберегают и приносят удачу», — отметили в Доме.

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Подчеркивается, что письма будут доставлены ближайшим гуманитарным конвоем.

Об обнаружении писем на свалке стало известно утром 21 апреля. Одно из писем написано первокурсницей нижегородского строительного техникума. В нем девочка выражает поддержку бойцам.