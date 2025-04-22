ВС России рассказали о применении ВСУ новых FPV-дронов

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом, сообщил РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск с позывным Мультик.

По его словам, характерной особенностью нового дрона ВСУ является квадратная форма и большой размер самого заряда, взрыв которого стал мощнее.

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Ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии уничтожили основной боевой танк США М1 Abrams, стоявший на вооружении украинских войск, и показали это на видео.

14 апреля стало известно, что ВСУ получили FPV-дрон, собранный украинскими детьми. Его показал командир 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов.