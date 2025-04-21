В Минобороны заявили об уничтожении пяти беспилотников над Крымом

Минобороны России сообщило об уничтожении пяти беспилотников над Крымом. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению Минобороны, российские средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ в небе над Крымом за 40 минут. Каких-либо дополнительных подробностей в ведомстве не предоставили.

«С 20:00 до 20:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны назвали число потерь ВСУ под Курском после прекращения пасхального перемирия.