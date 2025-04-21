Боец ВС России: ВСУ начали применять новые FPV-дроны

Штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск с позывным Мультик рассказал РИА Новости о новых дронах-камикадзе, которые используют боевики Вооружённых сил Украины.

«Огромный рой был просто FPV-шек, сбросы. Да, причём FPV-шки — новые, большие, которые с большим зарядом», — сообщил военный.

Он отметил, что новые дроны отличаются квадратной формой и значительными размерами зарядов, которые поражают мощностью.

Ранее военный эксперт Виталий Киселёв заявил, что Запад использует Украину как полигон для испытания дронов.