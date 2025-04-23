В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина

БЕЛГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Мирная жительница получила ранения в Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины при помощи беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В Волоконовском районе в хуторе Шаховка с беспилотника на частный дом сброшено взрывное устройство. Ранена женщина. Пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ, откуда была переведена в Валуйскую ЦРБ", - написал он.

По его словам, медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение пострадавшая продолжит амбулаторно.