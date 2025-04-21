В России изменили сроки исполнения решения о призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет исполнять решение о призыве в течение года после его принятия.

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На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом России законом документ, регулирующий сроки исполнения решения о призыве на срочную военную службу. Теперь, если гражданин был призван, но не отправлен к месту службы в установленные сроки, решение будет исполняться в течение года со дня его принятия, передает ТАСС.

Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва граждан России, служивших в ДНР и ЛНР, а также участников добровольческих формирований, воевавших более шести месяцев.

С 1 апреля призыв на военную службу в России осуществляется по новым правилам, включающим расширение списка профессий для альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток и работу единого реестра призывников.