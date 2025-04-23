Купянск является главной целью наступления российских войск под Харьковом. Населенный пункт необходимо вернуть под контроль. Об этом заявил военкор Василий Дандыкин.

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«Первой целью наступления ВС РФ станет Купянск, из которого мы ушли в 2022 году. Купянск – это важнейший логистический центр ВСУ в Харьковской области, именно через него осуществляется снабжение украинских группировок в зоне СВО. Следующими целями станут Изюм, Балаклея, Волчанск, ну и, соответственно, Харьков», – сказал военкор в беседе с Инфо24.

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Также, по словам Дандыкина, масштабное наступление на направлении позволит создать санитарную зону для защиты приграничных территорий России. Это убережет мирное население от попыток прорыва украинских боевиков и постоянных обстрелов. Начало уже положено в Сумской области.

Ранее о продвижении российских бойцов по всей линии фронта заявили в подконтрольной киевскому режиму администрации Харьковской области.

Тем временем во Франции допустили, что Одесса и Харьков могут стать российскими городами.