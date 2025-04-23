Раскрыта главная цель масштабного наступления ВС РФ под Харьковом
Купянск является главной целью наступления российских войск под Харьковом. Населенный пункт необходимо вернуть под контроль. Об этом заявил военкор Василий Дандыкин.
«Первой целью наступления ВС РФ станет Купянск, из которого мы ушли в 2022 году. Купянск – это важнейший логистический центр ВСУ в Харьковской области, именно через него осуществляется снабжение украинских группировок в зоне СВО. Следующими целями станут Изюм, Балаклея, Волчанск, ну и, соответственно, Харьков», – сказал военкор в беседе с Инфо24.
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Также, по словам Дандыкина, масштабное наступление на направлении позволит создать санитарную зону для защиты приграничных территорий России. Это убережет мирное население от попыток прорыва украинских боевиков и постоянных обстрелов. Начало уже положено в Сумской области.
Ранее о продвижении российских бойцов по всей линии фронта заявили в подконтрольной киевскому режиму администрации Харьковской области.
Тем временем во Франции допустили, что Одесса и Харьков могут стать российскими городами.