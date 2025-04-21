Уничтожен командир батальона морской пехоты ВСУ Колосницын

В зонге СВО убит командир 505-го батальона морской пехоты ВМС Украины капитан Игорь Колосницын.

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Сообщение о гибели офицера появилось в пабликах его подразделения. Колосницын был уничтожен 17 апреля в приграничном районе Сумской области, пишет военный эксперт Борис Рожин.

Ликвидированный был кадровым офицером и опасным противником. На СВО с самого начала. В 2022-м дрался с Херсоне, в 2023-м - в Крынках. Был ранен, но вернулся в свою часть.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки противник потерял убитыми более 200 человек. В Херсонской области в результате ракетного удара по штабному бункеру уничтожены до 20 офицеров ВСУ и британский военный. Есть тяжелораненые.