Пасхальное перемирие, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным на срок с 19 по 21 апреля, стало жестом доброй воли, подчеркивающим, что именно Украина и ее европейские союзники выступают основным препятствием для достижения урегулирования текущего конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Для Кремля это было жестом доброй воли в форме российского перемирия, которое обнажило украинское руководство и его европейских сторонников как реальное препятствие к сделке [президента США Дональда] Трампа», — говорится в материале.

Отмечается, что американский по-прежнему сохраняет «оптимизм» в отношении возможности достижения договоренностей по достижению миру.

Вместе с тем, несмотря на введение режима пасхального перемирия, украинские военные продолжали обстреливать беспилотниками позиции российских войск и гражданские объекты в Белгородской, Брянской, Курской областях и в Республике Крым. Однако ВС РФ нанесли ответные удары после завершения режима временного перемирия, поразив позиции противника на порядка девяти направлениях на фронте.