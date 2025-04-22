Стало известно о срыве Россией разработки украинского «Сапсана»

Российская армия своими групповыми ударами сорвала разработку Украиной оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан», заявил газете «Взгляд» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

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По его данным, удары высокоточным оружием по месту проведения испытаний «Сапсана» фактически остановили дальнейшую разработку этого оружия, уничтожаются и технологии его производства.

Он объяснил это тем, что Россия тщательно отслеживала ход разработки «Сапсана», которая велась на заводе «Южмаш» в Днепре с 2006 года.

«Это очень опасная разработка, поэтому была четкая команда не ждать, когда украинцы примут ее на вооружение, а отслеживать дальнейшие испытания и уничтожить все это на корню», — считает Перенджиев.

18 апреля российские войска ударили по месту проведения испытаний «Сапсана» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS. В Минобороны добавили, что цели удара были достигнуты.

Военные России ударили по месту испытаний украинского ОТРК "Сапсан"

В свою очередь, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов предположил, что ОТРК «Сапсан» может получить ракетное вооружение производства стран НАТО. Он напомнил, что «Сапсан» отличается модульной конструкцией.