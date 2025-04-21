ВСУ испытывают "Богданы" на полигоне в районе Краматорска

В социальных сетях появились фотографии, сделанные на полигоне Краматорского завода тяжелого станкостроения. Как отмечает Telegram-канал "Военный осведомитель", ВСУ здесь проводят испытательные стрельбы 155-мм буксируемой гаубицы 2П22 "Богдана-БГ", созданной на основе советской 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт-Б".

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На этом же объекте проходит обкатку 155-мм колесная самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" 4.0. В пропагандистских целях представлена и 125-мм танковая пушка КБА-3.

Интересно, что ее установили на существовавший в единственном экземпляре опытный танк "Объект 478ДУ", который сильно разукомплектовали.

Дело в том, что в Харькове не велось производство опорных катков для танков Т-80УД - они поставлялись из России. Чтобы решить эту проблему, была сделана попытка приспособить катки, ранее применяемые в Т-64, однако заказчику - армии Пакистана такое шасси не понравилось, и поэтому машина осталась единственной. С нее позже сняли 1000-сильный двигатель, гусеничные ленты, другое оборудование и отправили на полигон.