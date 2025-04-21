Признался в нарушении: Зеленский сделал неожиданное заявление

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что Владимир Зеленский косвенно признался в терроризме, предложив остановить удары по гражданским объектам. Об этом Коц написал в своем Telegram-канале.

После объявления пасхального перемирия Россией Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально. Также он предложил продлить прекращение огня еще на 30 дней, отказавшись от ударов дальнобойными дронами и ракетами «по гражданской инфраструктуре».

«Зеленский признался в терроризме. Так бывает, когда в ходе расследования выходишь на себя. Зеленский, решив перехватить инициативу, предложил продолжить перемирие хотя бы в части дальнобойных дронов и ракет. И не бить по гражданским объектам», - обратил внимание Коц.

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Как отметил корреспондент, таким образом Зеленский признал, что до пасхального прекращения огня ВСУ наносили удары по мирной инфраструктуре. Коц подчеркнул, что «признание - царица доказательств».