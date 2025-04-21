Названа главная цель пасхального перемирия России и Украины

Политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук заявил, что пасхальное перемирие России и Украины было «пробным шаром», который открыл путь к более длительному прекращению огня. По мнению автора, перемирие заранее обсуждалось Россией и США.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил о пасхальном перемирии, распорядившись остановить боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально.

Минобороны РФ обвинило ВСУ в многочисленных нарушениях перемирия, но указало, что интенсивность боевых действий снизилась.

По мнению Пинчука, для России перемирие было важно не с тактической, а с политической точки зрения. Автор статьи подчеркнул, что так Москва показала свой настрой на деэскалацию и главное - способность добиться этого на практике.

«Я не сомневаюсь, что мы имеем согласованные действия, в первую очередь - с американской стороной. Был сформирован так называемый пробник. Москва продемонстрировала, что у неё есть инструменты для остановки военных действий», - подчеркнул Пинчук.

По его словам, последние события показали, что «одномоментное краткосрочное перемирие» вполне возможно. Автор статьи считает, что этот результат может быть расширен. Как подчеркнул Пинчук, для объявления более продолжительного прекращения огня - к примеру, на 30 дней - необходимо было «запустить пробный шар» и опробовать короткое перемирие.