Для спецназа ВМФ России создали подводный буксировщик

Для спецназа Военно-морского флота (ВМФ) России создали подводный буксировщик, оснащенный малошумным двигателем. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщает газета «Известия».

Разработкой изделия занимается Балтийское высшее военно-морское училище. Аппарат имеет форму цилиндра диаметром 30 и высотой более 10 сантиметров. Масса изделия составляет три килограмма, аппарат способен работать около двух часов. Развиваемая буксиром под водой скорость — 7,4 километра в час.

«Больше всего он подходит для водолазов или, как их еще называют, боевых пловцов из подразделений противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС), также может применяться в подводной и надводной робототехнике», — говорится в публикации.

В июне 2024-го управляющий директор холдинга КМЗ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко рассказал, что возглавляемая им компания впервые представит гидрографический безэкипажный катер «Визир-2М» с гиростабилизированной платформой высокой чувствительности на Международном военно-морском салоне (МВМС-2024).

В апреле того же года в военном ведомстве сообщили, что головное судно проекта 14400 «Николай Камов», которое строят для подготовки корабельных вертолетчиков, спустили на воду на судостроительном заводе Судоремонтно-судостроительной корпорации в Нижегородской области.