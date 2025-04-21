Солдаты 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ведут активные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) у села Горналь в Курской области. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщил начальник разведки полка с позывным «Лавина».

© Минобороны РФ

По словам военнослужащего, к текущему моменту российская армия успешно продвигается вглубь позиций противника и приступает к зачистке около местной лесополосы. Он добавил, что благодаря этим штурмам остальная часть полка сможет успешно ударить по месту дислокации ВСУ непосредственно на территории самого населенного пункта.

— На сегодняшний день одно из подразделений, участвующих в штурме населенного пункта Горналь, продвинулось и начало зачистку, — передает слова «Лавины» РИА Новости.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий подчеркнул, что солдаты ВСУ, которые укрываются в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнале, отказываются сдаваться в плен, поскольку приехали на территорию региона для «охоты на людей».