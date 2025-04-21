Военные разработки СССР и России, в которые сложно поверить

Советские и российские конструкторы создали пять уникальных образцов техники, которые так и остались существовать в единственном экземпляре. В опередивших время технологиях и необычных конструкторских решениях разбиралось издание Life.ru.

По данным издания, эти разработки не стали серийными и не встали на боевое дежурство по разным причинам. Некоторые из них были «жертвами» тяжелых 90-х годов, другие за годы создания потеряли актуальность, а некоторые получились «настолько сложными и амбициозными, что пугали своих создателей».

ВВА-14 «Горыныч»

Прозванный «Змеем Горынычем» уникальный летательный аппарат - вертикально взлетающая амфибия с 14 двигателями, 12 из которых — подъемные, а остальные два — маршевые - был разработан в 1970-е годы в стенах таганрогского АНТК им. Г. М. Бериева.

Самолет-амфибия ВВА-14 мог подниматься в воздух и приземляться как вертикально, так и используя маршевые силовые установки. ВВА-14 развивал скорость до 760 км/ч и мог находиться на высоте до десяти километров. Бомбоотсек вмещал авиационные торпеды, мины или бомбы.

«Так как проект оказался слишком смелым для своего времени, конструкторам не удалось довести свое детище до совершенства. Возникшие проблемы с подъемными двигателями вынудили инженеров переделать ВВА-14 в экраноплан, но и в этой роли ему не удалось снискать успеха», - отмечается в статье.

Объект 279

Не менее интересным, но закончившим в итоге свою жизнь в музее в качестве единственного экземпляра, стал четырехгусичный танк «объект 279». Машина была оснащена корпусом, напоминающим летающую тарелку и башней со 130-мм орудием. Танк был создан в конце 1950-х для прорыва обороны на труднопроходимых участках местности.

Благодаря уникальным гусеницам, удельное давление «объекта» на грунт составляло всего 0,6 кг/см2. Для сравнения: танк Т-90А имеет удельное давление 0,94 кг/см2. При этом толщина лобовой брони корпуса «объекта» более чем в два раза превышала аналогичный показатель у тяжелых танков того времени.

Однако судьбу новинки предрешило то, что «объект 279» получился слишком сложным в изготовлении и очень капризным в обслуживании, а по подвижности уступал современникам. Сейчас единственный в своем роде «танк Судного дня» находится в техцентре парка «Патриот» в Кубинке.

Су-47 «Беркут»

Самолет с крылом обратной стреловидности Су-47 «Беркут» сломал стереотипы об аэродинамике и стал настоящей звездой авиасалонов в Жуковском конца 1990-х. Одно время он даже казался будущим российской истребительной авиации, отмечает издание.

Благодаря строению крыла, «Беркут» был очень маневренным, особенно на малых скоростях, и способным очень быстро взлетать. Однако на больших скоростях истребитель сталкивался с увеличенным лобовым сопротивлением и вынужден был активнее осуществлять продольную балансировку. Кроме того, из-за упругой дивергенции крыла, при которой оно начинает скручиваться, конструкцию пришлось сделать более жесткой и тяжелой, что сказалось на боевой нагрузке и объеме топливных баков.

Однако, несмотря на то, что проект Су-47 так и не получил развития, он стал экспериментальной платформой для отработки большого количества новых технологий, которые были применены затем при создании Су-57. Например, именно «Беркут» впервые обзавелся новым грузоотсеком для вооружения.

1К17 «Сжатие»

Комплекс для противодействия оптико-электронным приборам противника 1К17 «Сжатие», призванный буквально выжигать наземную и воздушную электронику противника, появился на свет в тяжелые для страны годы и был в итоге свернут.

Комплекс был оснащен 12 основными и тремя вспомогательными объективами, которые осуществляли автоматические поиск и наведение на цель. А 12 оптических каналов могли излучать луч с различными длинами волн, что не давало противнику блокировать излучения при помощи светофильтра.

Наработки, полученные при создании этой машины, были применены в 2000-х для создания уже российских лазерных комплексов. Единственный построенный 1К17 находится в Военно-техническом музее Славы в Ивановском.

Экраноплан «Лунь»

Ракетоносец проекта 903 «Лунь» был создан в 1980-х и был полностью боеспособной машиной. Корабль мог развивать скорость 500 км/ч на высоте до пяти метров от воды. Максимальная взлетная масса этого 73-метрового судна достигала 380 тонн.

Основу вооружения экраноплана составляли противокорабельные ракеты «Москит». А на Т-образном хвостовом оперении «Луня» размещались радиолокаторы для мониторинга обстановки. Управлял экранопланом экипаж из десяти человек.

Проект был завершен в 1991 году, однако так и не стал серийным производством. Единственный готовый корабль ненадолго вошел в 236-й дивизион Каспийской флотилии, но затем был выведен из состава ВМФ. Сейчас «Лунь» посажен на мель неподалеку от Дербента.

Напомним, что в России на боевое дежурство ранее заступили уникальные разработки российских инженеров - гиперзвуковой «Авангард» и стратегический ракетный комплекс «Сармат». Также с декабря 2019 года на боевом дежурстве находится и лазерный комплекс «Пересвет». Его основное назначение – ослепление оптических систем спутников, а также систем навигации ракет.

А 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин заявил об успешном боевом испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. После чего экс-советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер высказал мнение, что Западу понадобится не менее 15 лет, чтобы создать систему ПВО, способную перехватить «Орешник».