Глава киевского режима Владимир Зеленский, по всей видимости, не сможет обеспечить режим прекращения огня, поскольку ВСУ не в полном объеме подчиняются его воле, заявил в интервью «Ленте.ру» политолог Алексей Живов.

© Московский Комсомолец

«Глядя на попытку пасхального перемирия, видимо, не сможет. Вероятно, что украинская армия не в полном объеме подчиняется Зеленскому. Вероятно, там есть интерес других государств, и они просто не слушаются Зеленского», - поделился своей точкой зрения эксперт.

Собеседник издания также указал на то, что, судя по открытым источникам, шансы заключения режима о прекращении огня в ближайшее время невысокие.

19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до нуля часов с 20 на 21 апреля. На этот срок должен был прекратиться огонь на территории Украины.

Минобороны России подсчитало, что, несмотря на призыв прекратить боевые действия, подразделения вооруженных сил Украины осуществили 900 ударов дронами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным регионам Российской Федерации. Кроме этого, враг 444 раза обстрелял позиции военнослужащих ВС РФ из орудий и минометов.