В Минобороны России заявили, что с окончанием действия перемирия российские войска продолжили проведение СВО.

Как говорится в сводке ведомства, в соответствии с приказом президента России Владимира Путина, все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

При этом подчёркивается, что киевский режим постоянно нарушал перемирие.

По Киеву нанесли комбинированный удар

«С окончанием действия перемирия Вооружённые силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», — указывается в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские боевики 4,9 тыс. раз нарушили пасхальное перемирие.