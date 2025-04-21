Пушилин заявил о продвижении ВС России на южнодонецком направлении

Вооруженные силы России до начала пасхального перемирия продвинулись в районе трех населенных пунктов на южнодонецком направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России-24» рассказал о продвижении российских войск на великоновоселковском участке фронта, передает ТАСС.

По его словам, ВС России продвинулись и в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар.

Пушилин отметил, что эти изменения на линии фронта произошли до заключения пасхального перемирия.

Ранее украинские военные девять раз нарушили режим пасхального перемирия и обстреляли территорию ДНР.

Российские войска до этого начали широкомасштабное наступление в сторону Константиновки в ДНР, стремясь выровнять линию фронта между Димитровым и Дзержинском.