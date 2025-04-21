Российские военные во время пасхального перемирия позволили украинским бойцам забрать тела погибших сослуживцев из так называемой серой зоны на линии соприкосновения, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, соблюдение российскими войсками пасхального перемирия позволило украинским вооруженным силам забрать с линии фронта тела погибших сослуживцев, передает РИА «Новости».

«Обычно командование ВСУ не сильно заморачивается насчет эвакуации убитых солдат, предпочитая их заносить в списки без вести пропавших», – сказал Рогов.

По словам Рогова, несмотря на провокации со стороны противника, российские военные проявили гуманизм и не препятствовали эвакуации погибших украинских военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пасхальное перемирие вступило в силу в зоне специальной военной операции, Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия , однако вооружённые силы Украины нарушили перемирие и ударили по Донецку.