Телеканал «Царьград» сообщил со ссылкой на военных аналитиков, что на красноармейском направлении ожидается «мощнейшее наступление» ВС РФ. По данным «Царьграда», украинская сторона подтверждает, что ВСУ уже потеряли села Преображенка и Катериновка, расположенные неподалеку от Красноармейска.

По информации источников телеканала, ВС РФ подтянули свежие силы на красноармейское направление. Еще несколько дней назад российская армия освободила село Преображенка, расположенное в районе Красноармейска, «развивая наступление к Днепропетровской области» на этом фланге, подчеркивает канал.

«Царьград» сослался на белорусский аналитический ресурс, сообщивший о подготовке к «мощнейшему наступлению» под Красноармейском. По словам аналитиков, так как город «фактически зажат уже с трех сторон», вероятность его штурма в ближайшее время «становится очевидной».

«Это будет трижды ад. <…> Речь может идти не о днях, но май на этом участке ЛБС [линии боевого соприкосновения - прим.ред.] будет не просто «горячим», а «испепеляющим». Эксперты считают, что с восточного фланга российские войска перережут трассу между Малиновкой и Мирноградом, лишив ВСУ возможности перебрасывать резервы по дороге», - заявили аналитики.

Донецкий город Красноармейск сейчас находится под контролем ВСУ (на Украине город называют Покровском). СМИ ранее сообщали, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от окраин Красноармейска.

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ. В конце февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются контратаковать на красноармейском направлении, но безуспешно - ситуация находится под полным контролем ВС РФ.