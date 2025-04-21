Украинским силам предрекли «трижды ад» под Красноармейском
Телеканал «Царьград» сообщил со ссылкой на военных аналитиков, что на красноармейском направлении ожидается «мощнейшее наступление» ВС РФ. По данным «Царьграда», украинская сторона подтверждает, что ВСУ уже потеряли села Преображенка и Катериновка, расположенные неподалеку от Красноармейска.
По информации источников телеканала, ВС РФ подтянули свежие силы на красноармейское направление. Еще несколько дней назад российская армия освободила село Преображенка, расположенное в районе Красноармейска, «развивая наступление к Днепропетровской области» на этом фланге, подчеркивает канал.
«Царьград» сослался на белорусский аналитический ресурс, сообщивший о подготовке к «мощнейшему наступлению» под Красноармейском. По словам аналитиков, так как город «фактически зажат уже с трех сторон», вероятность его штурма в ближайшее время «становится очевидной».
«Это будет трижды ад. <…> Речь может идти не о днях, но май на этом участке ЛБС [линии боевого соприкосновения - прим.ред.] будет не просто «горячим», а «испепеляющим». Эксперты считают, что с восточного фланга российские войска перережут трассу между Малиновкой и Мирноградом, лишив ВСУ возможности перебрасывать резервы по дороге», - заявили аналитики.
Донецкий город Красноармейск сейчас находится под контролем ВСУ (на Украине город называют Покровском). СМИ ранее сообщали, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от окраин Красноармейска.
Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ. В конце февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются контратаковать на красноармейском направлении, но безуспешно - ситуация находится под полным контролем ВС РФ.