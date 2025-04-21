Российский военкор рассказал об ударах по объектам ВСУ после окончания перемирия

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) после окончания пасхального перемирия.

Об этом заявил российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Пасхальное перемирие завершилось: после полуночи ВС РФ продолжили наносить удары по военным объектам ВСУ в ряде областей Украины», — написал военкор.

Он заявил о поражении целей в Харьковской, Сумской, Николаевской, Киевской и Одесской областях Украины. Кроме того, он сообщил о взрывах на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики и Запорожской области.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18.00 по московскому времени того дня до 00.00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался после этого времени.