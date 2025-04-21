Россиянина отправили на СВО на костылях и вернули спустя четыре месяца

Жителя Тюменской области отправили на специальную военную операцию (СВО) на Украине на костылях и вернули только спустя четыре месяца. Его историю опубликовал портал 72.RU.

По данным издания, россиянин подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт в конце ноября 2023 года. Уже через месяц в районе Авдеевки боец получил огнестрельное осколочное сквозное ранение левой ноги с внутрисуставным переломом бедренной кости, а также ранение кисти с переломом фаланги пальца.

Военнослужащего сначала отправили в военный госпиталь в Ростов, а затем — на операцию в Москву, где уже в колено вставили четыре самореза и убрали полфаланги пальца на руке, чтобы не было гангрены, рассказала его жена.

После реабилитации он должен был пройти военно-врачебную комиссию в Самаре, чтобы медики определили категорию годности к службе, по решению которой его отправили на СВО. «Они снова посмотрели старые снимки и сказали: "Ты, дружочек, выздоровел!"», — вспомнила россиянка.

Как пишет издание, спустя четыре месяца после отправки в часть мужчину на военном эшелоне доставили в больницу Омска, где врачи подтвердили предыдущий диагноз — огнестрельный перелом левой бедренной кости, а также поставили новый — посттравматический артроз левого коленного сустава второй степени.

Военнослужащий рассказал, что ему провели операцию — достали ранее установленные саморезы, чтобы кости срастались лучше. После лечения в Омске ему нужно будет отправиться в военную часть в Самаре, где ему снова проведут военно-врачебную комиссию и решат дальнейшую судьбу.

Ранее сообщалось, что заразившегося вирусом иммунодефицита (ВИЧ) и двумя видами гепатита — А и В на СВО жителя Челябинской области решили снова отправить в бой.