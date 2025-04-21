TNI: ВКС России получают усовершенствованные Су-57

ВКС России получили два усовершенствованных истребителя пятого поколения Су-57, пишет американский журнал The National Interest (TNI).

© Московский Комсомолец

Автор публикации обратил внимание на сообщения российских военный корреспондентов в мессенджере Telegram, в которых публиковались фотографии самолетов с маркировками Red 25 и Red 26. Замеченные самолеты, предположительно, относятся к более новым сериям, отличающимся улучшенной авионикой и доработанной конструкцией, отмечается в материале.

В статье не исключили, что в 2024 году Российская Федерация произвела от 12 до 20 истребителей пятого поколения.

До этого в западных СМИ появилась информация, что российский истребитель Су-57 превосходит F-35 по скорости и цене. F-35 американского производства оценивается на рынке в сумму от $80 до $110 млн. Российский самолет существенно дешевле, его средняя стоимость находится в диапазоне от $35 до $40 млн.