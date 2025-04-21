Британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале сообщил, что в том случае, если Соединенные Штаты Америки перестанут оказывать военную помощь Украине, то киевский режим не сможет держаться против России своими силами.

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По его словам, командование вооруженных сил Украины уже признало, что им отчаянно не хватает ракет для систем противовоздушной обороны.

«Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, уже отказался поставлять ВСУ больше ракет для систем Patriot», - отметил Меркурис, комментируя заявление государственного секретаря Марка Рубио о том, что Белый дом может выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине.

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Он уточнил, что такое развитие ситуации будет неизбежно менять расстановку сил в пользу РФ. Особенно скажется отсутствие поставок артиллерии и иной экипировки.