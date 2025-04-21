На Западе пришли в шок от угроз США в адрес Киева
Британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале сообщил, что в том случае, если Соединенные Штаты Америки перестанут оказывать военную помощь Украине, то киевский режим не сможет держаться против России своими силами.
По его словам, командование вооруженных сил Украины уже признало, что им отчаянно не хватает ракет для систем противовоздушной обороны.
«Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, уже отказался поставлять ВСУ больше ракет для систем Patriot», - отметил Меркурис, комментируя заявление государственного секретаря Марка Рубио о том, что Белый дом может выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине.
По Киеву нанесли комбинированный удар
Он уточнил, что такое развитие ситуации будет неизбежно менять расстановку сил в пользу РФ. Особенно скажется отсутствие поставок артиллерии и иной экипировки.