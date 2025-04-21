Военкор подвел итоги объявленного Путиным пасхального перемирия

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически проигнорировали пасхальное перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин. Об этом, подводя его итоги, написал военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

Военкор подвел итоги объявленного Путиным пасхального перемирия
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«Противник перемирие фактически проигнорировал. Бил как по нашим позициям, так и по мирным целям. Соблюдал лишь там, где ему самому было выгодно», — написал военкор.

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По его словам, Украине очень нравится сама модель, когда Вооруженные силы (ВС) России в одностороннем порядке прекращают огонь. Такую модель противник очень хотел бы пролонгировать, констатировал Котенок.

Путин объявил пасхальное перемирие во время встречи с главой Генштаба Валерием Герасимовым. Оно продлилось с 18.00 по московскому времени 19 апреля до 00.00 21 апреля. Режим прекращения огня уже перестал действовать и не продлевался.

ВСУ не соблюдали объявленное перемирие. По данным Минобороны, за период прекращения огня ВСУ осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам. Кроме этого, противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российских бойцов

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