Военкор подвел итоги объявленного Путиным пасхального перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически проигнорировали пасхальное перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин. Об этом, подводя его итоги, написал военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

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«Противник перемирие фактически проигнорировал. Бил как по нашим позициям, так и по мирным целям. Соблюдал лишь там, где ему самому было выгодно», — написал военкор.

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По его словам, Украине очень нравится сама модель, когда Вооруженные силы (ВС) России в одностороннем порядке прекращают огонь. Такую модель противник очень хотел бы пролонгировать, констатировал Котенок.

Путин объявил пасхальное перемирие во время встречи с главой Генштаба Валерием Герасимовым. Оно продлилось с 18.00 по московскому времени 19 апреля до 00.00 21 апреля. Режим прекращения огня уже перестал действовать и не продлевался.

ВСУ не соблюдали объявленное перемирие. По данным Минобороны, за период прекращения огня ВСУ осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам. Кроме этого, противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российских бойцов