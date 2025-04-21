Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Газета.Ru

Опасность атаки беспилотных летательный аппаратов (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. В сообщении сказано, что средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения атаки. Также в ночь на 21 апреля опасность БПЛА была объявлена на территории Воронежской области. Режим пасхального перемирия, действовавший в зоне СВО с 19 по 21 апреля, завершился.

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области
© РИА Новости

Перемирие было объявлено 19 апреля по инициативе президента России Владимира Путина. Согласно заявлению Минобороны РФ, все группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях.

Однако, как уточнили в ведомстве, украинские формирования за время перемирия предприняли 444 обстрела, 900 ударов БПЛА и атаковали позиции в ДНР, а также приграничные регионы России. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".

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