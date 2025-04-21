Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Опасность атаки беспилотных летательный аппаратов (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. В сообщении сказано, что средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения атаки. Также в ночь на 21 апреля опасность БПЛА была объявлена на территории Воронежской области. Режим пасхального перемирия, действовавший в зоне СВО с 19 по 21 апреля, завершился.

Перемирие было объявлено 19 апреля по инициативе президента России Владимира Путина. Согласно заявлению Минобороны РФ, все группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях.

Однако, как уточнили в ведомстве, украинские формирования за время перемирия предприняли 444 обстрела, 900 ударов БПЛА и атаковали позиции в ДНР, а также приграничные регионы России. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".