Китайцы активно занимаются контрабандой военной экипировки из России

Граждане КНР активно вывозят из России продукцию, которая относится к категории военной техники и товаров двойного назначения. Речь идет о бронежилетах, тактических рюкзаках, военной форме и другой экипировке, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники. Так, по информации издания, в середине апреля в Москве был задержан гражданин Китая 1997 года рождения, который отправил по почте два разгрузочных жилета. Посылками стали популярный "Ратник" с патрульным ранцем 6ш117 и еще один модульный жилет.

Данные вещи были изъяты. В ходе расследования офицеры ФСБ выявили еще несколько случаев незаконной отправки подследственным образцов военной экипировки в КНР. В частности, в разное время китаец послал сообщникам два общевойсковых бронежилета 6Б45, еще два транспортных модульных жилета "Ратник", боевые ранцы и другую военную экипировку. Законодательство РФ относит эти предметы к военной технике. Это следует из постановления правительства России от 19 июля 2022 года N1299 "Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль".

Согласно документу, запрещено вывозить из страны бронежилеты и прочие предметы экипировки военнослужащих. Как заявил источник издания, рассматривается вопрос о привлечении этого иностранца к уголовной ответственности по п. 1.1 ст. 226.1 УК РФ. Законом предусмотрено наказание вплоть до семи лет заключения за это преступление. Источник, знакомый с ситуацией на рынке военной экипировки, рассказал, что подобные случаи не редкость. По его словам, в последние годы в России наблюдается увеличение числа незаконных операций, во время которых осуществляется вывоз из страны товаров военного и двойного назначения.

Собеседник газеты отметил, что это связано с разницей в ценах на продукцию в различных странах, а также с растущим спросом на контрафактные товары. "Рынок насыщается благодаря лазейкам на площадках международной торговли и в почтовых службах. Торгуются эти товары как в России, так и на Украине", - добавил источник. В декабре 2024 года студента из КНР задержали в Москве за контрабанду военной экипировки.

У 27-летнего китайца, который учится в одном из столичных вузов на факультете авиастроения, прошли обыски. Мужчина отправлял на родину бронежилеты, оружейные гильзы и другую экипировку. В его комнате в общежитии нашли более ста предметов советского и российского производства.

Иностранца задержали сотрудники Центральной почтовой таможни. При этом подозреваемый заявил, что бронеплиты от бронежилета БР2 и БР4 и даже конструкции, напоминающие противотанковый гранатомет, приобрел на маркетплейсах. Против мужчины возбудили два уголовных дела.